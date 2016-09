Politisk flertal vil bombe flere terrorgrupper i Syrien

- For mig er det afgørende, at vi er med til bekæmpe totalitære systemer på lige fod med fascisme, kommunisme og nazisme, siger tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup (S) til Information.

De tre partier lægger op til at følge i USA og Ruslands fodspor. De to stormagter indleder mandag et nyt, tættere samarbejde med oprettelsen af et koordinationscenter, der skal koordinere deres angreb.

Amerikanerne og russerne går i første omgang efter den militante islamistiske gruppe Jabhat Fateh al-Sham (JFS).

Begge lande betragter gruppen, der er tidligere kendt som Jabhat al-Nusra eller Nusra Fronten, som en terrororganisation.

Det kan også være en mulighed, at de to stormagter enes om at bombe Ahrar al-Sham, der samarbejder med JFS.

Forsvarsminister Peter Christensens (V) pressechef oplyser til Information, at regeringen ikke har planer om at udvide mandatet for den danske militære indsats i Irak og Syrien i øjeblikket.

SD, Enhedslisten og Alternativet afviser at udvide det danske mandat. Det er uklart, hvem der skal bombes, siger de til Information.