Mogens Jensen (S) er en af de politikere, der ønsker at stramme reglerne for børneattester.

Politisk flertal ønsker strammere regler for børneattester

Reglerne for idrætsklubber og teatre skal skærpes, mener politikere. Fremover skal også skuespillere tjekkes.

Hidtil har man ifølge Rigspolitiet og Kulturministeriets vejledning kun skullet undersøge, om instruktører tidligere er dømt for overgreb mod børn.

En grov sag fra Nyborg, hvor et par på 21 og 31 år er anklaget for misbrug af otte børn i teatermiljøet, får nu et flertal uden om regeringen til at kræve en opstramning af reglerne for børneattester.

Men skuespillere skulle intet vise.

Sådan har tre fynske foreninger - Teatergruppen Fidus, Nyborg Voldspil og Fjordager Idrætsforening i Odense - tolket reglerne.

Her har den ene tiltalte på 31 år medvirket i forestillinger. Det er sket, selv om han har en anmærkning i sin børneattest fra en tidligere sag.

- Vi indhenter børneattester på instruktører og ledere i hele vores flerstrengede forening. Der skal ikke indhentes børneattester for medlemmer, der kommer i en forening for at dyrke deres aktivitet, siger Louise Elkrog, der er hovedformand i Fjordager Idrætsforening.

Nyborg Voldspil vil nu undersøge, om foreningen juridisk kan tjekke alle i deres forestillinger.

Her har parret, der tirsdag skal for retten for overgreb på ni børn mellem otte og 14 år, optrådt en lang række gange.

Et flertal uden om regeringen er nu klar til at stramme reglerne for børneattester i teatre og idrætsklubber.

- Jeg vil øjeblikkelig spørge ministeren, om han vil stramme reglerne, siger børneordfører Pernille Bendixen (DF) til Metroxpress.

Kulturordfører Mogens Jensen fra Socialdemokraterne er også villig til at stramme reglerne.

- Det lyder som en forfærdelig sag. Vi må se på, om regelsættet skal strammes - og om der skal tjekkes flere, siger han til avisen.

Også Enhedslistens Peder Hvelplund melder sig klar til at stramme reglerne.