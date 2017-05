Et politisk flertal uden om regeringen kræver, at regeringen griber ind mod leasingbranchens metoder til at skære i registreringsafgiften. Det skriver Jyllands-Posten.

Det sker ved at lade den køre rundt i få måneder som leasingbil.

Derefter sælges bilen videre gennem forhandlere med stor profit.

Metoden kaldes internt i bilbranchen "at vaske biler".

Kravet fra det politiske flertal til skatteminister Karsten Lauritzen (V) er, at han kommer med en løsning, der kan sikre, at leasingfirmaerne betaler samme registreringsafgift som andre, der køber ny bil.

- Det er hverken rimeligt eller hensigten med loven, siger DF's skatteordfører, Dennis Flydtkjær, til Jyllands-Posten.

Men det er en decideret trussel mod hele markedet for billeasing, mener skatteministeren.

- Hvis man vil lukke for den forskelsbehandling, vil det efter min opfattelse i realiteten betyde, at det bliver meget svært at have leasing som forretningsmodel i Danmark, siger han til Jyllands-Posten.

Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviser alle, at de vil lukke leasingbranchen. Men partierne er enige om, at der er behov for et indgreb over for det, som flere partier betegner som et skattehul.

Karsten Lauritzen påpeger, at det nødvendigvis må påvirke afgiften, når leasingselskaber får mængderabatter. Han siger også, at han naturligvis ikke vil acceptere decideret snyd med priserne.

Lars B. Nielsen fra Deloitte lavede sidste år en analyse af leasingmarkedet i Danmark.

Han mener, at det vil gøre leasing mindre attraktivt, hvis branchen skal betale mere i registreringsafgift, men at det ikke vil lukke branchen.

Han siger, at afgiften intet har at gøre med, at billeasing har fået så stor succes i Danmark.