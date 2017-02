SF deler ønsket om at skrotte licensen med R, DF og LA. Venstre har endnu ikke lagt sig fast på en model, men er åbne over for alternativer til licensen.

Politisk flertal bag licensen er ved at smuldre

- Vi mener at man skal afskaffe licensen, som vi kender den i dag, og i stedet finansiere den fremtidige public service over skatten, forklarer SF's medieordfører, Jacob Mark, til Ritzau.

- Licensen er ulighedsskabende, fordi direktøren betaler det samme som kontanthjælpsmodtageren og den studerende, siger han.

Forhandlingerne til et nyt medieforlig indledes til sommer.

Det eksisterende forlig er indgået mellem et bredt flertal i Folketinget.

Det består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative med bred enighed om licensfinansiering.

Jacob Mark pointerer, at partiet ikke ønsker, at der kommer færre midler til public service.

- Faktum er jo, at der allerede er et alvorligt pres på DR. Det er et vilkår, de lever under. Vi mener stadig, at de skal have penge til at kunne modstå et politisk pres, siger SF-ordføreren.

Også Socialdemokratiet, som ellers har været trofast forkæmper for licensen, åbner op for at diskutere alternativer.

- Vi bakker op om det nuværende finansieringssystem med licensen, men vi er åbne over for at diskutere andre finansieringsmodeller i forbindelse med forhandlingerne af et nyt medieforlig, siger medieordfører Mogens Jensen (S) til Politiken.