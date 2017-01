Politisk flertal: Mindre offentlig kontrol med it-projekter

Kontrol med it-projekterne skal tages fra det offentlige for at undgå milliarddyre skandaler, siger professor.

Et flertal i Folketinget er nu klar til at gå en ny vej for at undgå, at offentlige it-projekter ender i milliarddyre skandaler. Det skriver Jyllands-Posten.

Han mener, at kontrollen med it-projekterne skal tages fra det offentlige.

Mere kontrol, flere krav og strammere økonomistyring har i årevis været anset som opskriften på at holde statslige it-projekter på sporet.

Men projekterne bliver alligevel ofte forsinkede, dyrere eller ligefrem skrottet som Skats milliarddyre inddrivelsessystem EFI.

- Det offentlige ejer i dag masser af kuldsejlede it-systemer, som i værste fald aldrig kommer til at fungere. Hvad nu hvis vi vendte det om?

- Så man ikke købte og udviklede et helt nyt system, men bare købte licens til at bruge et system? At det offentlige så at sige købte en service, men det var private virksomheder, der fik frie hænder til at finde ud af, hvordan den service bedst kunne leveres, siger Kim Normann Andersen i Jyllands-Posten.

Minister for digital innovation, Sophie Løhde (V), vil nu gå videre med sagen.

- Kim Normann Andersen rejser en vigtig debat om, hvordan vi bliver bedre til at køre offentlige it-projekter og mulighederne for mere fleksible it-projekter.

- Det synes jeg er vigtigt, og det vil jeg arbejde videre med, siger hun til Jyllands-Posten.

It-ordførerne i Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er desuden positive over for idéen.

Også professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet og tidligere departementschef Erik Bonnerup bakker ifølge Jyllands-Posten forslaget op.

Også interesseorganisationen IT-Branchen og en af de store aktører inden for udviklingen af offentlige it-løsninger KMD mener, at det vil være en nødvendig kursændring.