Politisk analytiker: Fravær af ledelse skader Venstre

Derfor ser man flere markante Venstre-politikere tale imod partiet i et forsøg på at højne dem selv og plante deres egne dagsordener.

Det siger Hans Mortensen, politisk journalist og analytiker på Weekendavisen.

Herning-borgmester Lars Krarup (V) har undsagt Venstre på fire konkrete områder, og gruppeformand Søren Gade (V) er flere gange gået imod regeringen.

De er ellers internt kendt som trofaste støtter af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Senest gav Venstres næstformand, Kristian Jensen, i et opsigtsvækkende interview udtryk for et mere liberalt syn på udlændingepolitikken, der ellers siden 2001 har været Venstres måde at skabe afstand til Socialdemokratiet på.

Dermed ryster jorden i den grad under Løkke, lyder analysen.

- Han har været væk, han tager ikke fat om de ømme ting, og der er fravær af ledelse. Der er aldrig ledig magt, og når lederen ikke tager magten i sådan en situation, så er der andre, der tager den.

- Så føler alle sig kaldet til at have en mening om alt, siger Hans Mortensen.

Lars Løkke Rasmussen har ikke evnet at gribe fat i ulmende emner, inden de er blevet til kriser. Der mangler forudseenhed, og det betyder, at hver enkelt kæmper for sig selv, mener han.

I februar langede den stærke kommunalpolitiker Lars Krarup ud efter Lars Løkkes ledelse af partiet. Han kritiserede uddannelsesloftet, at Venstre stod uden om trafikforliget, boligskatteudspillet og V-rollen i danskhedsdebatten.

Senest var Søren Gade torsdag en af arkitekterne bag et forslag, der skal give politikere mulighed for at blive fritaget for en del af deres løn og pension, hvilket Løkke er lodret imod.

Den var Løkke hurtig til at slå ned, men det gælder ikke andre sager.

- Løkke har i andre sammenhænge vist, at han lader tingene løbe lidt for længe. Det er muligvis derfor, han er god til at komme ud af vanvittige kriser, fordi han får dem fremkaldt selv. Han har en vis øvelse.

- Løkke har ikke hånden på rattet i øjeblikket. Det er også svært, for det er en bøvlet politisk situation, men der er nogle ting, som kunne have været håndteret, siger Hans Mortensen.

Dermed har Løkke sagt farvel til en række støtter fra formandsopgøret med Kristian Jensen i forsommeren 2014, mener analytikeren.

- Han er meget isoleret i forhold til resten af Venstre i øjeblikket, han har ligesom skippet sine venner af. Det er vigtigt at have nogle allierede, for det er ikke altid lederen, man taler med først, siger Hans Mortensen.