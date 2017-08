Politimand nægter vold: Det kunne jeg aldrig drømme om

En sommernat i 2015 udviklede en anholdelsesaktion af Taskforce Pusherstreet i Christiania sig så voldsomt, at en hashsælger blev slået to gange i ansigtet.

Den tiltalte fortæller i Københavns Byret, at han nægter sig skyldig.

- Jeg har været i politiet i 14 år. Jeg har deltaget i måske 100 anholdelsesaktioner på Christiania. Jeg kunne aldrig drømme om at begynde at slå en anholdt, forklarer han.

Det var 26. juni 2015, at Taskforce Pusherstreet var til stede i Christiania for at observere og monitere hashsalget. Undervejs fik politiet øje på det åbenlyse salg, og man skred derfor til anholdelser. I alt seks personer blev anholdt.

- Min kollega anholder en, og så begynder alle at flygte. Jeg løber efter forurettede, som stod og solgte i en bod. Han væltede undervejs, og det var derfor forholdsvis nemt at anholde ham, fortæller den tiltalte.

Senioranklager Line Scharf vil vide, om politibetjenten så, om ofret havde skader på sig.

- Han spørger mig, om han bløder, men jeg kan hverken se eller føle, at han skulle bløde.

Det var først på politistationen, at politiet blev opmærksom på, at den anholdte havde skader i ansigtet.

Den forurettede, der i en særskilt sag blev dømt for at have solgt hash, skal vidne torsdag.

Dommen ventes også torsdag.