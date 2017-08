Politiledelse: Rullende stationer hjælper på trygheden

- Det er ikke min vurdering, at det er spild af ressourcer. Det koster flere ressourcer end at gå rundt til fods, men det har den fordel, at man er mobil og kan flytte sig hurtigere.

- Vi har nærpolitistationer i områderne, men der kommer folk jo ikke hen. Vi flytter så at sige de mobile stationer ud til der, hvor folk er, siger Jørgen Skov til Ritzau.

Han medgiver, at de rullende stationer ikke er et universalmiddel, der løser konflikten.

- Det er ikke sådan, at vi forestiller os, at det løser bandekonflikten. Men vi har en tro på - og vi har også fået meldinger om det fra borgerne - at det hjælper på trygheden.

- Det gør, at man ser politiet er der, og det er et sted, man kan gå hen og møde politiet, siger Jørgen Skov.

Spørgsmål: Ærgrer det dig, at tillidsfolk kommer med kritik af de rullende stationer?

- Jeg synes, det er fint, at vi får en debat om, hvad der virker. Vi har ikke før haft to mobile stationer til at køre i sådan et område.

- Nu får vi en lejlighed til at evaluere og gå i dialog med befolkningen om, hvordan det virker, siger han.

Ifølge chefpolitiinspektøren medfører de rullende stationer ikke, at andre områder nedprioriteres:

- Det er hele tiden er afvejning af, hvordan vi bruger ressourcerne bedst. Men nu er vi i en situation, hvor vi har fået ressourcer udefra, og så prøver vi det her af.

- Vi er ikke gået væk fra det, vi gjorde før. Det er et supplement til det, vi gjorde i forvejen, siger han.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forsvarer brugen af de mobile stationer:

- Siden vi indsatte mobile politistationer i kampen mod banderne, har vi modtaget positive tilbagemeldinger fra borgere, der sætter pris på et synligt politi i netop deres område. Det betyder noget for mig.

- Men det er vigtigt at understrege, at mobile politistationer selvfølgelig ikke alene løser konflikten. Derfor supplerer vi konstant med nye indsatser, så presset på banderne hele tiden stiger, skriver han på Facebook.