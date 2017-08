Politikers konspirationsteori vækker latter hos IS-ekspert

Det har ikke hold i virkeligheden, når Enhedslistens byrådsmedlem i Køge Niels Rolskov siger, at Israel skulle stå bag den sunnimuslimske, ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat, IS.

- Det fik mig til at grine. Der er intet om det. Jeg har otte timer om dagen i tre år beskæftiget mig med IS, og jeg kan sige, at der er intet belæg for det, siger journalist, historiker og forfatter til flere bøger om Islamisk Stat Deniz Serinci:

- Israel har ikke på nogen som helst måde haft noget med IS at gøre. Jeg må afvise det 100 procent.

Den specifikke konspiration om den israelske general stammer umiddelbart fra en nyhed sendt ud af det iranske nyhedsbureau FARS i 2015.

Siden FARS skrev sin historie, er den ofte gengivet på alternative hjemmesider.

Nyhedsbureauet er set som et talerør for den iranske regering. Iran og Israel har været fjender, siden Israel blev oprettet, og har været i forskellige stadier af væbnet konflikt i årtier.

Der er flere gange sat spørgsmålstegn ved FARS' troværdighed, og nyhedsbureauet har eksempelvis skrevet, at USA styres af en skyggeregering bestående af rumvæsener.

Teorierne om, at Israel skulle stå bag Islamisk Stat, er udbredte i Mellemøsten og også blandt grupper i Danmark.

- Under mine oplæg rundt om i landet har jeg hørt alt fra, at ISIS (et andet navn for IS, red.) skulle stå for Israeli Secret Intelligence Service, til at de hajer, der har angrebet badende i Egypten, er trænet og sendt af Israels efterretningstjeneste.

- Man må jo grine af det, men man møder selv højtuddannede mennesker, der tror på de teorier, siger Deniz Serinci.

De mange teorier om, at Israel skulle stå bag IS - selv om IS flere gange har svoret at dræbe alle israelere - bunder ifølge Deniz Serinci i antisemitisme.

- Det handler grundlæggende om at give Israel skylden for meget af det, der foregår i Mellemøsten.

- Folk har en masse spørgsmål til, hvad der sker, og så vælger de den nemme udvej og skyder skylden på Israel.

- Der er ingen tvivl om, at den israelske efterretningstjeneste har haft en finger med i spillet i mange ting i Mellemøsten og har agenter mange steder. Men at sige, at de skulle stå bag IS, er komplet absurd, siger Deniz Serinci.