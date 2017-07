Politikerne ville have færre uddannelser - nu er der flere

De 91.539 ansøgere, der torsdag får svar på, om de er optaget på et studium, har haft 880 forskellige uddannelser at vælge imellem, oplyser Uddannelsesministeriet ifølge Politiken.

Stigningen går imod anbefalingen fra det politisk nedsatte kvalitetsudvalg, som i 2015 påpegede farerne ved mange og små uddannelsestilbud.

Den struktur er "ikke optimal for at sikre høj faglig kvalitet og relevans i uddannelserne", lød det i udvalgets rapport. Det fik flere politikere til at varsle handling.

Jakob Rathlev, der er områdechef for videregående uddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, peger på uddannelsernes økonomi som en årsag til, at det går den forkerte vej.

- Uddannelser er butikker, som skal løbe rundt. Så længe der er kunder til de varer, der er på hylderne, så bliver man ved med at have varerne, siger han til Politiken.

Det kan også spille ind, at uddannelse er gratis i Danmark, mener han.

- I udlandet betyder det, at uddannelse koster penge, at søgningen til eksotiske uddannelser er mindre, siger Rathlev til Politiken.

I uddannelsestænketanken DEA peger administrerende direktør Stina Vrang Elias på, at så mange forskellige udbud er selvmodsigende. Politikerne vil samtidig gerne have, at de unge kommer hurtigt i gang og igennem studierne.

For med 880 valgmuligheder kan det være svært at ramme rigtigt i første hug. Desuden risikerer man at ende i en specialisering, som er svær at omsætte på arbejdsmarkedet, lyder vurderingen ifølge Politiken.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra uddannelsesminister Søren Pind (V). Men Venstres uddannelsesordfører, Jakob Engel-Schmidt, erkender, at "880 uddannelser er rigtig mange".

Regeringen har spillet ud med en ny model til, hvordan pengene til videregående uddannelser skal fordeles.

Modellen, som partierne genoptager forhandlinger om i august, foreslår, at der skal sættes en pulje penge af særligt til institutioner, der skaber kandidater, der kommer hurtigt igennem og hurtigt i job.

Det vil i sig selv nedbringe antallet af uddannelser, vurderer Engel-Schmidt.