Politikere vil rydde op i svingende priser på andelsboliger

De lotteriagtige prissætninger bliver kaldt "kaotisk" og "vildt", når værdien af sammenlignelige andelsboliger kan variere med over 100 procent i valuarernes vurderinger.

Eksempelvis er andelsboligforeningen Blidahlund i Charlottenlund af én valuar vurderet til 114,4 millioner kroner, mens en anden valuar har vurderet samme ejendom til 256 millioner kroner.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er klar til at tage et nærmere kig på valuarvurderingerne.

- Jeg har allerede her i starten af det nye år haft en god drøftelse med branchen om, hvordan vi kan sikre en ansvarlig og sund andelsboligsektor, siger han til Berlingske og fortsætter:

- Jeg mener, at det skal være trygt at være både sælger og køber af en andelsbolig. Derfor vil jeg fortsætte dialogen med branchen om, hvorvidt der er behov for at se nærmere på reglerne for valuarvurderinger.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, kaldet det "helt vildt" og et tegn på, at "nogen har været lemfældige og upræcise."

- Jeg synes, der er behov for at kigge på, hvordan det går - om man rammer inden for skiven eller ej, siger han til Berlingske og tilføjer, at han vil kontakte erhvervsministeren for at få området undersøgt.

- Den, der skal købe og sælge, har behov for at vide, om en vurdering er korrekt eller ej. Jeg vil gerne have, at forbrugerne, købere og sælgere af fast ejendom skal kunne stole på de valuarvurderinger, de får, siger han.

Martin Lidegaard fra De Radikale mener, at situationen er kaotisk.

Han opfordrer derfor regeringen til at rydde op i værdisætningen. Det kan ifølge ham ske, når regeringen i forvejen er i gang med at udarbejde fremtidens ejendomsvurderinger og beskatning af ejerboliger.

Også Socialdemokratiet vil se nærmere på valuarvurderingerne.