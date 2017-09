Politikere vil privatisere køreprøverne

Partiet foreslår derfor, at opgaven - der i dag hører under et travlt politi - skal privatiseres. Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi vil fjerne køreprøverne fra politiet og i stedet lægge det over til private, så politiet kan koncentrere sig om egentlige politiopgaver, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen til avisen og understreger, at det ikke vil koste ekstra.

V-ordføreren forestiller sig, at det skal være uddannede og autoriserede prøvesagkyndige, der skal stå for køreprøverne. Det kan for eksempel være tidligere kørelærere eller politifolk.

Han peger samtidig på, at man kunne benytte samme model, som da ansvaret for synet af motorkøretøjer blev flyttet fra politiet til private.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, er ifølge Jyllands-Posten positivt stemt over for forslaget.

Dog må der ikke opstå en situation, hvor kørelærerne "kommer til at kontrollere sig selv".

Hos Dansk Kørelærer-Union er formand René Arnt enig i, at der skal ske noget, fordi politiet har travlt med mange andre opgaver.

Men kørelærerformanden advarer mod, at forslaget om at privatisere kan have en slagside.

- Vi kan godt være bekymrede for, om der så i hver by kommer flere forskellige, der tilbyder køreprøver, som så vil konkurrere om at have byens bedste beståelsesprocent.

- I dag ved man for eksempel godt, hvor man skal gå hen, hvis man har en gammel spand af en bil, man gerne vil have synet uden problemer, siger René Arnt til Jyllands-Posten.