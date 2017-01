Politikere taler med to tunger om forhandlinger med Tyrkiet

I november stemte samtlige danske partier i EU-Parlamentet for at suspendere forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU.

Men torsdag stemte partierne nej til et forslag fra DF og Enhedslisten om at suspendere forhandlingerne.

Kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet stemte for at suspendere forhandlingerne.

Det skete for at signalere, at der er en grænse for, hvor meget man kan gå på kompromis med basale menneskerettigheder.

Resultatet af afstemningen vækker undren hos de partier, der stemte for.

- I Folketinget stemmer de selvsamme partier imod at følge deres egen opfordring. Det er ikke med til at højne respekten for politikere.

- En række af de partier, som i dag vender på en tallerken, har det med at kritisere andre partier, heriblandt de partier, der står bag ændringsforslaget, for netop signalpolitik, siger Kenneth Kristensen Berth.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, erklærede forud for afstemningen i EU-Parlamentet i november, at afstemningen i hans øjne var værdiløs.

Siden det mislykkede militærkup mod præsidenten i sommer, er der foregået en udrensning i landet.

- Vi tager de billige point hjem i Europa-Parlamentet, og så afslører vi os selv i Folketinget.

- Jeg må bare sige, at det igen viser, at nogle gange er der mere snak end handling blandt politikere, siger Kenneth Kristensen Berth.

Alternativet har ikke plads i EU-Parlamentet, men støttede ændringsforslaget om at suspendere forhandlingerne.

- Så kan man yderligere kommentere, hvorvidt vi har bragt os i den rigtige situation ved at give Erdogan så stærk en rolle, som vi har givet ham, siger fredsordfører René Gade (AL).

Han henviser til, at EU har indgået en flygtningeaftale med EU.