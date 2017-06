Politikere skiller sig af med stor samling af hjerner

Det har politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland besluttet onsdag. Man har vurderet, at det forskningsmæssige udbytte er for lille i forhold til prisen for at flytte og vedligeholde de i alt 9479 hjerner.

Det forskningsmæssige udbytte hænger dog også sammen med, at man ikke har investeret i samlingen, mener Thomas Erslev, der som ph.d.-studerende følger hjernesamlingens historie.

- Det, der er kommet ud af samlingen de sidste ti år, afspejler en enorm lille økonomisk investering. Man har haft én person ansat til at forske i samlingen - og det er sket efter, at den har stået hen i 25 år uden opsyn, siger han til DR Østjylland.

Flere har meldt sig på banen både i Danmark og udlandet til at overtage samlingen, der sandsynligvis er den største af sin slags i verden.

Region Midtjylland har lagt op til, at samlingen kan overdrages til en ny ejer, når Psykiatrisk Hospital flytter til Skejby.

Poul Videbech, der er professor i psykiatri i Glostrup, og som har en fortid i Risskov, håber, at samlingen får nye ejere.

- Jeg håber da, at den kommer til København. Det er så enestående et materiale, at det vil være frygtelig bittert, hvis den samling bliver destrueret, mener han.

Samlingen er unik - ikke bare på grund af sin størrelse - men også fordi, den er gammel og stammer fra en tid, hvor man ikke brugte medicin til psykiske sygdomme.

Derfor kan man se i ren form, hvordan hjernerne blev påvirket af sygdommene.

Poul Videbech ærgrer sig derfor over Region Midtjyllands beslutning.

- Jeg vil være ked af, hvis nogle af de udenlandske forskningsinstitutioner skulle få samlingen. Det er jo danske hjerner, og de skal bruges til dansk forskning, mener Poul Videbech.

Hvis ingen melder sig på banen, vil samlingen blive destrueret næste år.