Politikere sætter Banedanmark under skærpet tilsyn

Hos både de borgerlige partier og Socialdemokratiet er man så bekymrede over Banedanmarks måde at håndtere det store signalprojekt til 20 milliarder kroner på, at man nu sætter selskabet under skærpet tilsyn.

Det skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Projektet med at udskifte signaler over hele Danmark er allerede to år forsinket. Samtidig er hele reserven på fire milliarder kroner brugt, inden man har fået de første signaler til at fungere tilfredsstillende.

Derudover advarede flere eksperter i Jyllands-Posten søndag om, at projektet med stor sandsynlighed bliver både dyrere og endnu mere forsinket.

Det får nu Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til at reagere:

- Udviklingen omkring signalprojektet er stærkt bekymrende med truende yderligere forsinkelser og kraftige fordyrelser, lyder advarslen fra ministeren.

Han kræver en orientering hver måned af Banedanmark. På den måde vil han forsøge at forhindre, at signalprojektet udvikler sig til en skandale i stil med IC4-fadæsen.

Transportministeren har opbakning fra Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn.

- Jeg synes, at Kristian Pihl Lorentzen har en pointe. Vi vil derfor føre et skærpet tilsyn med Banedanmark og have en tæt kontakt, så vi sikrer, at de ikke begynder at lave sjove ting, siger han til Jyllands-Posten.

Liberal Alliance er også bekymret over udviklingen. Partiets transportordfører, Willum Christensen mener, at man bør overveje at se på hele projektet og lave en ny vurdering af, om det nu også er den rigtige teknologi, man bruger 20 milliarder kroner på at installere langs de danske jernbaner.