Politikere kræver handling efter ny sag om genopdragelse

Politikere fra begge fløje i Folketinget mener, at der er brug for handling, efter at to danske piger er blevet befriet fra en ekstremistisk koranskole i Somaliland.

TV2 fortalte om sagen i en udsendelse tirsdag aften. Onsdag bekræfter Udenrigsministeriet over for Ritzau, at to danske statsborgere er blandt de befriede.