Politikere frygter at blive hacket under besøg i Rusland

Medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn anbefales at lade deres smartphones blive hjemme fra tur til Rusland.

Af sikkerhedsgrunde har nævnets medlemmer fået udleveret en almindelig mobiltelefon, der ikke er så sårbar over for hacking.

Det skriver Berlingske tirsdag.

- Det er en anbefaling fra Folketingets it-afdeling: Lad være med at tage iPhone, iPad eller computer med til Rusland, idet der er en risiko for, at vi bliver overvåget og tappet af russerne, siger Nikolaj Villumsen, udenrigsordfører i Enhedslisten.

På Facebook kalder den radikale udenrigsordfører, Martin Lidegaard, det "lidt vildt", at nævnet nu er nødt til at blive udstyret med en gammel Nokia.

- Farvel smartphone. På vej til Rusland med Udenrigspolitisk Nævn, hvor vi er blevet frarådet at have gadgets med af hensyn til sikkerheden, skriver den tidligere radikale udenrigsminister blandt andet.

Ifølge Berlingskes oplysninger har mindst ét af nævnets medlemmer, Dansk Folkepartis Marie Krarup, valgt ikke at følge anbefalingerne fra Folketingets it-afdeling.

Hun ønsker dog ikke at kommentere oplysningerne over for Berlingske.

It-sikkerhedsekspert Peter Kruse fremhæver, at smartphones og computere kan misbruges af andre stater.

- En smartphone er en lille computer, som har øget risiko for at blive angrebet, da de er forholdsvis nemme at hacke, hvis de kommer i de forkerte hænder, siger han til Berlingske.

- Hvis en politiker glemmer sin smartphone på sit hotelværelse eller på anden vis ikke har overblik over den, kan en anden stat potentielt lægge overvågningssoftware på telefonen, tilføjer han.

De danske udenrigspolitikeres tur til Rusland falder sammen med, at de amerikanske efterretningstjenester beskylder russiske hackere for at forsøge på at påvirke præsidentvalget i USA.

Samtidig har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) herhjemme advaret om, at Danmark også kan blive mål.