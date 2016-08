Politikere får australsk nej til at besøge lejr efter kritik

- Jeg synes, det er fuldstændig uhørt. Vi snakker om en lejr, der er styret af Australien. Et land, som man anser for at være civiliseret og demokratisk.

- Der er intet demokratisk ved, at man udelukker og nægter politikere adgang, alene fordi vi har en kritisk holdning til det, der sker ude i lejren, siger Jacob Mark (SF) til Ritzau.

De to politikere er blevet nægtet adgang til den stærkt omdiskuterede østat Nauru, der huser flygtninge som en del af Australiens stramme flygtningepolitik.

Integrationsudvalget er taget til Australien for at besøge den australske flygtningelejr på øen Nauru, der er berygtet for sine meget dårlige forhold, oplyser Jakob Mark.

- Johanne Schmidt Nielsen og jeg har kritiseret forholdene, og det har de brugt som begrundelse for, at vi ikke måtte komme ud på øen. Der er rapporteret børnemishandling og selvmordsforsøg. Folk har det elendigt.

- Selvfølgelig skal vi kunne kritisere det og stadig komme ud og se lejren. Især når vi allerede var blevet lovet adgang, siger gruppeformanden.

Lejren, der ligger over 3000 kilometer øst for Australien, huser bådflygtninge, som har forsøgt at komme til Australien, der ikke vil have dem til landet, og derfor betaler for at få dem huset på Nauru.

Integrationsudvalgets tur til flygtningelejren har kostet 400.000 kroner har Martin Henriksen, udvalgsformand og integrationsordfører, tidligere oplyst til Radio24syv.