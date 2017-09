Politikere dumper i troværdighedsundersøgelse igen

Udtalelsen kommer, efter Radius Kommunikation har lavet en undersøgelse, hvor 25 faggrupper er rangeret efter, hvor stor troværdighed danskerne tillægger dem.

Epinion har lavet undersøgelsen for Radius Kommunikation. Den er udarbejdet på baggrund af svar fra 2037 repræsentativt udvalgte danskeres besvarelser i august.

Faggrupperne er rangeret på en skala fra et til fem, hvor fem er meget høj troværdighed, og et er meget lav troværdighed.

Mens jordemødrene toppede med 4,13 point, skrabede folketingspolitikere bunden med 2,07 point.

Det er der en meget simpel grund til, mener Nicolaj Taudorf Andersen.

- Vi tillægger størst troværdighed til de grupper, der varetager ydelser i velfærdsstaten for os danskere. Det er dem, vi har mødt, set i øjnene, og som har hjulpet os, og det gælder især i situationer med sygdom, siger han.

Det tager ifølge Nicolaj Taudorf Andersen lang tid at forbedre troværdigheden, men nogle fag har en naturlig høj troværdighed.

- Læger og advokater kan miste retten til at arbejde, hvis de træder ved siden af eller bryder et etisk kodeks. Det vil sige, at nogle institutioner gør, at de altid oppebærer en fornuftig, høj troværdighed, siger han.

Det er niende gang, undersøgelsen er blevet lavet af firmaet, og hver gang har politikere ligget i bunden. Enkelte år lå spindoktorer med dårligere troværdighed, men de indgår ikke længere i undersøgelsen.

Nicolaj Taudorf Andersen peger på, at det er vidt forskelligt, hvad grupperne skal ændre på, hvis de vil forbedre danskernes troværdighed til dem.

Mens embedsmænd eksempelvis bør arbejde på at tale i et mere forståeligt sprog, skal journalister og folketingspolitikere blive bedre til at erkende, når de har truffet en forkert beslutning.