Politikere åbner for forbud mod knive på nogle bosteder

- Vi ved godt, hvilke bosteder der har udadreagerende personer, som lider af sygdomme, som gør, at de under forskellige omstændigheder kan være voldelige.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti åbner for, at et forbud mod at have knive på udvalgte psykiatriske bosteder kan komme på tale.

- Det er de steder, hvor det ville være relevant med et knivforbud, siger hun.

Forslag om et forbud mod knive på bostederne kommer fra Københavns Kommunes socialborgmester, Jesper Christensen (S), efter at ansatte på et bosted i Bagsværd blev truet af en beboer bevæbnet med to store knive.

Også Dansk Folkepartis psykiatriordfører, Liselott Blixt, er klar til at se på, om et knivforbud kan komme på tale enkelte steder.

- Men vi skal passe på, vi ikke tror, det løser alle problemerne. Samtidig skal vi passe på, vi ikke gør noget, der går ud over andre med en psykiatrisk diagnose.

- Jeg er åben for at se på, om vi kan lave et bosted, hvor der er nogle husregler, som gør, at man ikke må have sine egne knive. Men så er vi også nødt til at sikre, at det er de rigtige mennesker, der bor de steder, siger hun.

Beboerne har bostedet som deres hjem, og derfor vil der reelt være tale om et forbud mod, hvad personer må have i deres eget hjem.

Men den indgriben i den personlige frihed må man leve med, mener Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Jeg synes faktisk, vi skal gå ret langt, hvad det angår. Der er ingen selvstændig grund til, at vi skal have knive liggende, som kan være farlige for omgivelserne.

- Jeg synes lige, vi skal slå den sunde fornuft til. Jeg kan komme på en perlerække af ting, jeg ville føle var mere indgribende, end at jeg ikke måtte have knive i mit eget hjem, siger hun.

Hun understreger samtidig, at forbuddet i lige så høj grad handler om at beskytte beboerne selv.