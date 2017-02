Artiklen: Politikere åbner for at skære i rentefradraget

Regeringen vil efter vinterferien fremlægge et udspil til finansiering af forslag om boligskat. Godt siger S.

Det sker, når regeringen fremlægger et forslag til finansiering af udspillet om at fastfryse grundskylden og indføre en skatterabat og flad boligskat.

De danske boligejere må væbne sig med endnu nogle ugers tålmodighed. Først efter vinterferien vil der for alvor komme gang i forhandlingerne om boligskatten.

Dermed er vejen banet for reelle forhandlinger, siger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Hun tror fortsat på en bred aftale:

- Vi har fået et tilsagn fra regeringen om, at der kommer et forslag til fuld finansiering på den anden side af vinterferien. Det synes jeg er rigtig godt.

- Forudsætningen for at, vi kan komme videre og blive enige, er, at vi får sikkerhed for, hvad det egentligt er, vi diskuterer, siger Mette Frederiksen.

Hun varsler, at Socialdemokratiet vil trække i en anden retning end VLAK-regeringen, som ifølge S-formanden har fokus på at hjælpe danskere med "de allerdyreste huse".

- Vi er nogle andre partier, som har blik for Sønderjylland og Nordjylland og Sjælland og Fyn og øerne, siger Mette Frederiksen.

En tilsvarende melding kommer fra Dansk Folkeparti. Regeringens støtteparti ser blandt andet kritisk på, at regeringen vil fastfryse grundskylden frem til 2021, hvor det nye boligskattesystem skal træde i kraft.

Det forslag vil især gavne de rige boligejere i de store byer, mens boligejere i provinsen med lavere vurderede huse får mindre glæde af udspillet.

- Det vigtige for os er, at når vi er færdige, er der en balance i forhold til land og by, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

Han vil dog ikke afvise noget på forhånd. Hverken fastfrysning af grundskyld eller beskæringen af rentefradraget, som også har været nævnt som en mulig medfinansiering af aftalen.

- Vi vil gerne lave en aftale. Vi er et land, hvor boligejerne fylder rigtig meget, og det er vigtigt, at vi laver en aftale hen over midten, som er holdbar, siger René Christensen.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke på forhånd løfte sløret for elementerne i finansieringen af regeringens boligskatteforslag til 32 milliarder kroner.

Men han åbner for, at en beskæring af rentefradraget:

- Når man laver en lempelse af boligbeskatningen, så kan en del af finansieringen også være, at man strammer på boligejernes rentefradrag, siger Kristian Jensen.