Politikere: Skidt for moralen men nødvendigt at afskrive gæld

Sådan lyder det fra det yderste højre til det yderste venstre af Folketinget, efter at samtlige partier er blevet enige om at afskrive gæld for seks milliarder kroner.

Aftalen betyder, at skattevæsnet skal opgive at inddrive knap 11 millioner små gældsposter, der altså tilsammen løber op i seks milliarder kroner.

Det vil sige, at borgere, der for eksempel skylder parkeringsbøder, biblioteksbøder eller mindre beløb til forsyningsselskaber, slipper for at betale.

Og det er svært at forsvare over for de borgere, der betaler det, de skal, erkender politikerne bag aftalen.

- Det er en dårlig aftale at være en del af. Men det er en nødvendig aftale, siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær.

- Skal vi have inddrivelsen til at virke fremadrettet, er vi nødt til at rette nogle af de fejl, der ligger bagud i tid. Fik vi ikke ryddet op, ville det få sagspuklen til at vokse, siger han.

Han henviser til, at det ville kræve 12.000 årsværk - altså at 12.000 personer arbejdede med det i et helt år - hvis alle de sager, der er tvivl om, skulle gennemgås manuelt.

- Vi ved godt, at det er krænkende for skattemoralen. Og danskerne bliver sikkert sure på os, forudser Dennis Flydtkjær.

- Men jeg håber, at de forstår, at det både økonomisk og for skattemoralen fremover er afgørende, at vi får et system, der virker. Og at vi ikke bruger alle ressourcerne på at kigge bagud og rette fejl.

- Det er meget beklageligt, at det er kommet hertil, siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Vi er blevet mødt med den oplysning, at der ikke var noget at gøre. Man skulle afskrive et beløb, for at vi kunne komme videre med inddrivelsen, siger han.

- Men for os er det vigtigt, at det handler om folk, der er småt bemidlet, hvor der var meget lille udsigt til at få pengene ind. At det er små gældsposter, og at man styrker inddrivelsen på andre områder.

Netop de ekstra ressourcer til skattevæsnet - 175 millioner kroner oven i det, der allerede var aftalt - har været afgørende for, at Enhedslisten er gået med i aftalen, forklarer skatteordfører Rune Lund (EL).

Men ellers har han ikke meget positivt at fremhæve.

- Det er svært at råbe hurra, når man smider seks milliarder kroner væk, fordi inkompetente politikere har sparet Skat i stykker igennem mere end ti år, siger Rune Lund.