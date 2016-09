Politikere: Nedlagte privatskoler vil ramme provinsen

Sådan lyder forslaget fra 3F's formand Per Christensen lørdag, hvor 3F indleder en flere dage lang kongres i Aalborg. Men forslaget har ikke udsigt til at samle flertal på Christiansborg. Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen siger:

- Vi skal ikke gå i retning af tilstanden i Nordkorea, hvor man kun har statsskoler, siger Anni Matthiesen.

Hun mener samtidig, at Per Christensen glemmer, at hans forslag både vil økonomien - og geografien for landets skoler.

- Hver gang et barn starter i privatskole, så sparer staten faktisk penge. Forældrene har pungen oppe to gange. De betaler skat, så der kan være gode folkeskoler, men samtidig betaler de også en andel af deres børns skolegang, siger Anni Matthiesen.

Hun henviser til, at staten i dag dækker 73 procent af omkostningerne ved at have barnet i privatskole. Resten skal forældrene selv betale.

- Hvis man fjerner tilskuddet, vil der samtidig være mange børn her i min landsdel i det syd- og sønderjyske, der vil få langt til skole. Her er friskolen mange steder den eneste skole i byen, siger Anni Matthiesen.

Heller ikke Dansk Folkeparti kan støtte forslaget, fastslår undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl:

- Vi synes, det er rigtig fint, at der er mulighed for at vælge skole. Og det giver også en konkurrence, så folkeskolen har en grund til at oppe sig, siger han.

I SF deler man 3F-formandens bekymring for, at privatskolerne øger uligheden i uddannelsessystemet. Men også SF afviser at fjerne tilskuddet, siger undervisningsordfører Jacob Mark:

- Der er brug for friskoler og privatskoler, der har andre læringsmetoder end folkeskolen.

- Vi foreslår i stedet, at man bevarer støtten, men giver mere i tilskud til friskoler, der tager børn fra socialt belastede kvarterer. I stedet skal de skoler, der ikke løfter deres sociale ansvar, skæres tilsvarende, siger Jacob Mark.