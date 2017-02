Politiker får bøde for læk til journalister i terrorsag

Anklager Søren Harbo havde krævet en fængselsstraf på 30 dage. Anklageren mente desuden, at sagen var så alvorlig, at straffen skulle gøres ubetinget. Men det krav har retten altså ikke fulgt.

Københavnerpolitikeren Finn Rudaizky er torsdag idømt 10 dagbøder à 1000 kroner for at have lækket fortrolige oplysninger til journalister om terroristen Omar el-Hussein. Dommen er faldet i Københavns Byret.

Sagen drejer sig om, at Rudaizky i to omgange har videregivet oplysninger om Omar el-Hussein og hans familie til journalister fra Berlingske og BT. Oplysninger, som efterfølgende blev bragt i de to aviser.

Oplysningerne handlede blandt andet om, at el-Hussein var kendt kriminel, og at kommunen længe havde haft kontakt til familien.

Rudaizky har under sagen nægtet sig skyldig og har krævet at blive frifundet.

Et af dommerpanelets tre medlemmer stemte for, at Rudaizky skulle idømmes en betinget fængselsstraf. Men de to andre mente, at straffen burde lyde på 10 dagbøder à 1000 kroner. Og flertallet bestemmer.

Ud over bøden skal Rudaizky betale 30.000 kroner i salær til sin advokat, Henrik Stagetorn.

Dommen kan ikke umiddelbart ankes til Østre Landsret. Det ville kræve en dom på mindst 20 dagbøder.

Rudaizky har dog mulighed for at søge om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet, som i principielle sager kan give særlig tilladelse til at anke sager, hvor straffen er en mindre bøde.

Men det vil Rudaizky ikke.

- Jeg respekterer, at det er dommens afgørelse, og at den er baseret på jura. Men jeg mener, at loven er alt for restriktiv.

- Hvis der sker noget tilsvarende igen, så vil den her dom være med til at lægge bånd på kommende politikere, så de ikke gør noget tilsvarende, siger Finn Rudaizky.

Finn Rudaizky fortryder ikke, at han videregav de oplysninger, som kommunen efter hans opfattelse forsøgte at holde skjult.

- Jeg føler som politiker og som enkeltperson, at det måtte have offentlighedens interesse at få de her oplysninger frem, siger Finn Rudaizky.

Men retten var ikke tvivl. Oplysningerne var fortrolige. Det var forkert at give dem videre.

- Du har ladet dig udnytte som instrument, for at journalister kunne få oplysninger om sagen. Det finder vi, er en skærpende omstændighed, lød det blandt andet fra retsformand Kim Gabriel i forbindelse med domsafsigelsen.

Finn Rudaizky fylder 75 år til marts. Det får ham dog ikke til at smide det politiske håndklæde i ringen. Han genopstiller til valget til Borgerrepræsentationen, når der til efteråret er kommunalvalg.