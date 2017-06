Politiker: De udenlandske tiggere er ikke kommet til Aarhus i år

- Vi har fattige, der kommer hertil. Men det er enkelte individer. De kommer herop med en drøm om at arbejde. Men de falder igennem og lever som hjemløse, siger Thomas Medom og tilføjer:

Regeringen ønsker at fordoble straffen for "utryghedsskabende tiggeri" til to ugers ubetinget fængsel. Det oplyste statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketingets afslutningsdebat. Nu giver det syv dages betinget fængsel.

Sidste år så Aarhus mange udenlandske tiggere blive transporteret hertil fra Østeuropa i busser.

- Sidste sommer kunne vi se, at antallet steg ret markant. Lige nu er der ikke rigtig nogen. Men det kan da godt være, at de kommer, når det for alvor bliver sommer, siger Thomas Medom.

I Aarhus samarbejder politi, kommune og Cityforeningen om indsatsen omkring hjemløse. Disse samles omkring Klostertorvet med grønlændere, udenlandske tiggere og narkomaner, forklarer han.

- I Aarhus har der været spændinger mellem danske og udenlandske hjemløse, siger Thomas Medom.

De danske hjemløse frygter regeringens planer om indgreb mod tiggeri, påpeger han.

- En masse danske hjemløse frygter, at de får bøder, hvis de tigger. De oplever det som en meget, meget fjendtlig handling, at regeringen bliver ved med at stramme kursen, siger Thomas Medom.

Han ønsker mere hjælp til danske hjemløse og udlændinge, som tit er psykisk syge eller misbrugere.

- Der er ikke transitcentre til at hjælpe dem hjem. Her kunne de få en seng at sove i, sagsbehandling og deres pas igen. Så de kunne få en god start derhjemme, siger Thomas Medom.