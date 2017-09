Politikadetter søger væk: S savner lederskab fra regeringen

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, efter at det er kommet frem, at nogle af kadetterne er begyndt at søge andre muligheder.

Regeringen nøler med at finde en løsning for politikadetterne, der endnu ikke har aflastet politiet, fordi de er i konflikt med staten i en sag om deres arbejdsvilkår.

- Vi savner, at regeringen viser lederskab og får det her på plads. De her forhandlinger har kørt i månedsvis. Vores politi er presset, og der er kæmpe udfordringer i forhold til bandesituationen, siger han.

Et flertal i Folketinget vedtog sidste år at uddanne 345 kadetter til at aflaste politiet, men siden er flere ting gået galt.

Størstedelen dumpede optagelsesprøven i begyndelsen af året, og det første hold var derfor knap halvt så stort som håbet.

Det var meningen, at politikadetterne skulle aflaste politiet ved den dansk-tyske grænse og med bevogtningsopgaver.

Det første hold på 53 blev færdiguddannet for to uger siden og skulle være begyndt 1. september, men kan ikke starte på grund af uenigheden med Moderniseringsstyrelsen, som forhandler på statens vegne.

På den anden side står Politiforbundet, som forhandler på kadetternes vegne.

Striden handler om, hvorvidt kadetterne skal kunne stille med et nødberedskab i tilfælde af strejke. Politiforbundet vil underskrive en hensigtserklæring på det, men staten vil have det ind i overenskomsten.

Nicolai Wammen afviser at kommentere, om det ikke er praksis at skrive den slags ind i overenskomsten for lignende faggrupper.

- Jeg vil ikke gå ind og blande mig i den konkrete overenskomstforhandling. Nu må det komme på plads, det er ved at blive en farce, siger han.

Spørgsmål: Hvad er løsningen, skal regeringen bare lægge sig ned?

- Løsningen er, at regeringen ser at få styr på det her og får en løsning på plads, så politikadetterne kan løse deres opgave, siger han.