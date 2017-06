Politiinspektør: Jalousi kan gøre alle til drabsmænd

En mand anklages for at have dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste på Langeland i april sidste år.

Derefter skød han også kvindens nye kæreste i ansigtet og i den ene arm.

Fredag bliver sagen indledt i Retten i Svendborg. Politiet har under deres efterforskning fremlagt en teori om, at der kan være tale om et jalousidrab.

Og det overrasker ikke Bent Isager-Nielsen, der er politiinspektør og forfatter.

Han har i forbindelse med sin tid som chef for drabsefterforskningen ved Rigspolitiets Rejsehold beskæftiget sig med mange jalousidrab, og han fortæller, at jalousi er et af de mest udbredte motiver.

- Jalousi er et af de motiver, der desværre stikker sit grimme ansigt frem rigtig mange gange hvert år.

- Vi har en procentuelt meget høj andel af kvindedrab i Danmark. En overvejende del af dem er partnerdrab med baggrund i jalousi. Den relativt store andel skal selvfølgelig ses op mod, at vi har relativt få drab, siger han.

Bent Isager-Nielsen har erfaret, at hævn spiller en rolle, når der er tale om jalousidrab.

- Det kan for eksempel være, når en mand slår hans kone ihjel, fordi hun har forladt ham. Eller når en mand slår deres fællesbørn ihjel, fordi han ikke vil have, at de skal have ny far.

- Kan man være normal og gøre den slags ting? Ja. Stort set alle gerningsmændene bliver mentalundersøgt og vurderet egnet til straf og ikke sindssyge, siger han.

Jalousidrab kan ifølge politiinspektøren være planlagte, men de begås oftest impulsivt.

- Mange jalousidrab er begået i affekt med hænderne. De er blevet kvalt eller tævet ihjel, fordi man altid har sine hænder som våben, siger han.

Når der er tale om en mere planlagt og kynisk forbrydelse ser man oftere, at knive eller skydevåben bliver brugt ifølge Bent Isager-Nielsen.

Og i de fleste tilfælde er det mænd, der begår drabene.

- Når vi siger gerningsmand, så er der en grund til det.

- Den voldelige, personfarlige kriminalitet i Danmark begås typisk af mænd. Kvinder griber sjældent til vold eller drab.

Sagen kommer til at køre over syv dage i juni.