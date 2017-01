Tibetkommissionen undersøger, hvordan det gik til, at Folketinget blev misinformeret om politiets opførsel under den kinesiske præsidents besøg i 2012 (arkivfoto).

Politiindgreb mod flag kom helt bag på Justitsministeriet

I Justitsministeriet kneb det for embedsmændene at forestille sig, at politiet ville krænke Grundloven - selvfølgelig ville politiet da ikke det.

Blandt andre kontorchef Carsten Madsen var beskæftiget med at besvare spørgsmål fra retsudvalget om det kinesiske statsbesøg i 2012.

Politiet havde taget flag fra flere Tibet-sympatisører og i øvrigt forsøgt at skjule en demonstration, var det kommet frem i pressen og i en klage.

Alligevel var Carsten Madsen ganske skråsikker, da han skrev et svar for Morten Bødskov - om der havde været politiinstrukser om at begrænse ytringsfriheden?

"Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at det selvsagt ikke er tilfældet."

- "Selvsagt"! Hvordan har du dannet dig det indtryk, bliver kontorchefen fredag spurgt af Tibetkommissionen.

- Det var ligesom uden for min forestillingsevne, at det var formålet. Jeg gik ud fra som en selvfølge, at det ikke var tilfældet. Og jeg synes, at der var behov for et meget klart svar, siger Carsten Madsen.

- Det var altså uden for din fantasi?

- Fantasi er et stort ord. Forestillingsevne er måske mere præcist, siger Madsen.

- Lå det også uden for din forestillingsevne, at betjente havde handlet på en særlig måde?

- Der ligger ikke det i det, at enkelte betjente ikke kan have handlet uhensigtsmæssigt i konkrete situationer. Men at der var en eller anden overordnet agenda om at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden, havde jeg ikke grund til at tro.

Ville han også i dag skrive "selvsagt", vil kommissionen vide?

Kontorchefen tøver lidt og siger så, at det er umuligt at svare på.

- Det er jo grove beskyldninger, det er godt nok heavy stuff, lyder det fra Carsten Madsen.

Dengang - i juni og august 2012 - var der enslydende omtale i pressen om fratagelse af tibetanske flag. Og en demonstration var blevet dækket af politivogne, så præsident Hu Jintao ikke kunne se den, fortalte for eksempel TV2 News.

Men i Justitsministeriet stolede man på de påstande, som Københavns Politi leverede.

Kontorchefen fortæller, at man var vant til, at borgere kunne have en anden opfattelse af politiet af, hvad der var foregået. De kunne gå til de relevante klageorganer.