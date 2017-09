Politiformand kalder det udansk med soldater i gaderne

- Det er udansk at sætte militæret ind i gaderne, når det er fredstid. Men når det er sagt, så tager vi beslutningen til efterretning, og det er selvfølgelig positivt, at vi får noget assistance nu, siger han.

Det er både med glæde og kritik, at Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, tager imod nyheden om, at 160 soldater skal aflaste politiet.

Regeringen meddelte fredag, at 160 soldater skal aflaste politiet ved grænsen og ved bevogtningsopgaver. Det frigør 128 årsværk hos politiet, som længe har været presset og har oparbejdet en masse overarbejde.

Eva Flyvholm, freds- og forsvarsordfører for Enhedslisten, mener ligeledes, at det er forkert at indsætte i fredstid.

- Det er jo absurd, at der skal stå soldater langs den danske grænse i fredstid. Forsvaret bør kun bruges, hvis der er krig.

- Soldaterne er heller ikke uddannet til at løse de civile opgaver. Vores politifolk har jo årelange uddannelser i lige præcis det.

- Det er en ubehagelig militarisering af grænsen, hvis der nu skal stå soldater og tjekke folks pas. Ikke mindst for alle de danskere, der bor tæt på grænsen, er det uacceptabelt, siger Flyvholm i en skriftlig kommentar.

Hos Dansk Folkeparti er der til gengæld positive signaler at se i regeringens planer. DF har også længe bedt om at få indsat soldater ved eksempelvis grænsen, lyder det fra retsordfører Peter Kofod Poulsen.

- Det er godt, at regeringen har valgt at lytte til et af vores forslag til at aflaste dansk politi. 128 årsværk betyder noget i det store billede, siger DF'eren.

Mandag 11. september begynder de 160 soldater på et uddannelsesforløb. Det varer to uger. Derefter bliver soldaterne løbende indfaset i marken.

Det er regeringens forventning, at der fra slutningen af september vil være betydelige ressourcer fra Forsvaret og Hjemmeværnet, som kan aflaste politiet. Hjemmeværnet hjælper allerede politiet ved grænsen.