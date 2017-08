Politiformand: Militær på gaden hører ikke fredstider til

Politiet har i den grad brug for at få nogle ressourcer frigivet, men løsningen er ikke at lade soldater overtage betjentes opgaver ved grænsekontrollen.

- Selv om vi har en bandekrig, er vi stadig i fredstid. Og jeg er meget overrasket over, at man vil sætte militæret ind til civilopgaver i fredstid, siger politiformanden til Ritzau.

Ifølge TV2 vil regeringen fredag fremlægge sin plan for, hvordan militæret kan aflaste politiet. Det sker blandt andet for at frigive betjente til den eskalerende bandekonflikt i Aarhus og København.

Adspurgt om regeringen ikke har ret i, at politiet har brug for at få frigivet hænder, svarer Claus Oxfeldt:

- Jo, selvfølgelig har vi det. Men samtidig vil Moderniseringsstyrelsen ikke lave en aftale med Politiforbundet om 54 politikadetter, der 1. september skal ned og assistere ved grænsen.

- De er ved at uddanne sig, men kommer ikke afsted, fordi man ikke vil honorere de simple krav, vi har.

Ligesom hos Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for stampersonel, undrer Claus Oxfeldt sig også over, hvor ressourcerne skal komme fra.

- Og så skal man også have en eller anden form for uddannelse. Et er, at man som militærmand er uddannet til at dræbe og være i krig - det er noget helt andet end at stå i en politimæssig situation, siger Oxfeldt.

Spørgsmål: Har du ikke tiltro til, at Forsvaret med ekstra uddannelse kan varetage de her opgaver?

- Jeg har stor tiltro til Forsvaret, men vi lever i fredstid i Danmark - og ikke i en politistat.

Tidligere er en beredskabsstyrke fra Forsvaret blevet uddannet til at kunne støtte politiet i forbindelse med bevogtning og adgangskontrol ved modtage- og visitationscentre for asylansøgere. Uddannelsen tog en uge.

Men det kan i Claus Oxfeldts optik "slet ikke sammenlignes" med bevogtningsopgaver og grænsekontrol.

- Man kan som politimand stå i en hel masse situationer, som man ikke kan klare med en uges uddannelse. Ved bevogtningsopgaver kan der komme et terrorangreb, og ved grænsen kan der komme efterlyste.