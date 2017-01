De kommende politikadetter er en "nødløsning", lyder det fra formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt. Det kan betyde, at der skabes et A- og et B-politi, lyder bekymringen.

Politiforbundets formand frygter for A- og B-politi med ny uddannelse som politikadet.

Sådan lyder det fra formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt, efter at Rigspolitiet har meldt ansøgertallet til den nye uddannelse ud.

Men den rigtige løsning havde været at optage flere på den ordinære politiuddannelse.

- Det lyder fornuftigt nok. Så må man jo se, om man kan finde de 125 personer, der skal bruges i første omgang.

- Kan man ikke det, så må man nøjes med dem, man mener er egnet til at komme ind, siger Claus Oxfeldt.

Planen er, at der nu skal ske en udvælgelse blandt ansøgerne, så 125 kan begynde på uddannelsen 1. marts.

Kadetterne skal blandt andet løse opgaver inden for bevogtning og grænsekontrol.

Politiforbundets formand var skeptisk, da den nye uddannelse blev lanceret.

Den skepsis har han stadig og mener, der er tale om en "nødløsning".

- Det er jo en nødløsning, fordi tingene ikke hænger sammen i dansk politi.

- Så er man nødt til at gøre nogle krumspring, for at enderne kan mødes, siger Claus Oxfeldt.

Han havde hellere set, at politikerne havde skruet op for optaget til den almene politiuddannelse for flere år siden.

Ifølge forbundsformanden er der oparbejdet et stort underskud af betjente, fordi opgaverne er øget, samtidig med at der er blevet færre hænder til at løse dem.

- Rigspolitichefen har sagt, at vi bruger 1200 flere betjente på grænse- og bevogtningsopgaver, end vi gjorde før februar 2015.

- Når vi samtidig ved, at der er 600 betjente færre end før januar 2011 til at løse opgaverne, så er der nogle ting, der ikke hænger sammen, siger Claus Oxfeldt.

Han håber dog, at de kommende politikadetter får smag for jobbet og senere vil søge ind på den ordinære politiuddannelse.

- Vi ser det som en mulig vej ind i politiet. At når man har været ansat i nogle år, så søger man videre ind på politiuddannelsen.

- Det afgørende er, at kadetterne skal være en del af politiet, så vi ikke får skabt et A- og et B-politi, siger Claus Oxfeldt.