Politiforbundet: Bandeproblemer har aldrig været mere vanvittige

Det siger formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, efter at to tilfældige unge mænd er blevet ramt af skud på Nørrebro og i Tingbjerg i København.

- Det er ganske forfærdeligt. Når uskyldige mennesker bliver ramt, er det endnu mere alvorligt, end når de rammer hinanden. Så bliver det rigtig uhyggeligt, siger han.

Siden 15. juni har der været ikke mindre end 18 banderelaterede skyderier i København.

For at komme konflikter og skyderier på åben gade til livs skal politiet have ressourcer til at lave en forebyggende indsats, siger Claus Oxfeldt.

- Det vigtigste er at få folk væk fra miljøet, inden de ryger ind i det. Hvis de først er inde i det, er det meget sværere. Det er fødekæden til de her rocker- og bandegrupperinger, der er helt afgørende at få stoppet, siger han.

Ud over at opsøge de unge på skoler handler det i høj grad om, at politiet skal være til stede og synlige på gaden ved at gå og køre patrulje.

Claus Oxfeldt mener, at politiet grundlæggende har de rigtige værktøjer, men at der ikke er betjente nok til at løfte den forebyggende indsats.

- Vi har ikke haft ressourcer til at dyrke det præventive område de seneste år. Det gør det nemmere at rekruttere unge mennesker til de forfærdelige miljøer, siger han.

- Vi bruger ikke nok tid og ressourcer ude på skoler, hvor vi skal tale de unge fra det her vanvid.

I januar præsenterede regeringen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i front en bandepakke.

Danskerne skal kunne færdes på gaden uden frygt for at blive fanget i rocker- og bandegruppers skyderier, lød det.

- Alle tiltag med bandepakker og nye værktøjer er jo fine. Men der skal også være nogle, der løfter det, siger Claus Oxfeldt.

- Der er jo ingen betjente, der sidder og venter på, at vi får en bandepakke. Problemet er jo, at vi skal hive folk ud af det, de sidder og arbejder med, siger han.