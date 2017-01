Artiklen: Politiforbund vil have midlertidig løsning til nye betjente

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) åbnede torsdag for, at den nye politiskole i Vestdanmark ikke behøver at ligge i Herning.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mener nemlig i modsætning til regeringen, at gamle bygninger kan bruges, så der kan uddannes nye betjente hurtigst muligt.

I Politiforbundet støtter man ideen om, at arbejdet med at udklække nye betjente skal i gang hurtigst muligt, men ønsket er også nybyggeri, mener formand Claus Oxfeldt fortsat.

- Jeg mener også, der bør stå noget klar 1. januar 2018, men der kan vi godt leve med en midlertidig løsning, siger formanden.

Han fortæller, at politiet eksempelvis i øjeblikket har lejet sig ind i Jonstruplejren, der er en militærbase.

Beslutningen om placeringen af den nye skole er blevet udskudt, fordi partierne ikke kan blive enige. Og det ærgrer Politiforbundet.

- Efter 14.-15. februar 2015 stod alle politiker i kø for at sige, at der skulle findes hjælp til politiet. Nu går der så meget proces i det, lyder det fra Claus Oxfeldt.

- For hver dag der går, går der længere tid, før der kommer nye politifolk ud i den anden ende. Det er rigtig ærgerligt, at man ikke politisk er blevet enige om at finde en løsning.