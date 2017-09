Politifolk må se langt efter afløsning på grænsen

Planen var, at de skulle hjælpe fra september. Men der er endnu ikke udsigt til en løsning, og det er for dårligt, mener Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

Hverken Forsvaret eller 53 færdiguddannede kadetter er klar til at aflaste politiet ved den dansk-tyske grænse.

- Det er udtryk for, at regeringen har meget svært ved at gøre ord til handling, det lyder flot, når de præsenterer det, men der sker ikke rigtig noget.

- Der er et akut behov for, at vi får aflastet politiet på de opgaver, der kan aflastes på, siger hun.

53 nyuddannede politikadetter skulle fredag have haft første arbejdsdag ved grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse.

Men aftalen om deres overenskomst ligger endnu ikke klar, fordi Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen strides om en aftale om vilkår for et nødberedskab.

Forsvaret skulle aflaste politiet fra september, lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Venstres sommergruppemøde medio august.

Endnu mangler rigspolitichefen og forsvarschefen at komme med en løsning på, hvordan Forsvaret kan frigøre politibetjente.

Men det er statsministeren, der bærer det endelige ansvar, mener Trine Bramsen.