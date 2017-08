Politifolk kalder Papes bandevåben spild af ressourcer

To tillidsmænd fra enheder i Københavns Politi er ikke imponeret over et af justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forsøg på at komme bandekonflikten til livs på Nørrebro.

De mener, at Pape overhører politifaglige vurderinger i forhold til bandekonflikten ved at sætte ind med mobile politistationer på Nørrebro. Det er ikke den mest effektive brug af politiets ressourcer, mener de.

Politiet bruger ifølge de to tillidsmænd uforholdsmæssigt mange ressourcer på at bevogte de mobile vogne, som har en begrænset funktion:

- Folk kommer jo ikke ind i en vogn, der står midt i et bandeområde, og sladrer om banderne, siger fællestillidsmand Torben Ryttergaard fra stationsenheden i Københavns Politi til Jyllands-Posten.

Hans enhed tæller blandt andet bandeenheden.

- Vi bruger mandskab på en måde, der ikke er særlig effektiv, siger han.

Det synspunkt bakker fællestillidsmand Brian Tommy Hansen fra Københavns Politis beredskabsenhed op om:

- For at sige det helt ærligt er det spild af de begrænsede ressourcer, vi har.

De mobile politistationer blev i sidste uge fremhævet af justitsminister Søren Pape Poulsen som et vigtigt redskab i kampen mod banderne.

Det til trods for, at Københavns Politis ledelse allerede ugen forinden havde udtalt, at mobile politistationer først havde "en berettigelse, når skyderierne er væk."

Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, vil nu spørge ministeren, om han er gået imod indstillingen fra politiet.

Justitsministeren henviser til Rigspolitiets tryghedsstrategi og svarer skriftligt:

- Når vi har en så alvorlig bandekonflikt, er det klart, at jeg løbende drøfter situationen med politiet for at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan. Og her lytter jeg og politiet også til borgernes behov og ønsker.