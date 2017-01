Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, forventer, at der 1. januar 2018 står lokaler klar til at optage flere nye politielever. Arkivfoto.

Politifolk forventer midlertidig skole allerede fra næste år

- Vi havde jo håbet på et nybyggeri. Men jeg kan næsten ikke holde ud at høre mig selv sige det mere. Nu er Vejle besluttet. Nu er der sat punktum. Så lad os komme videre.

- Det blev ikke, som vi havde ønsket, men nu må vi jo få det bedste ud af det. Og det skal vi nok også få, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyste tirsdag eftermiddag, at den nye vestdanske politiskole skal etableres i den tidligere sygeplejeskole i Vejle.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum i en lang, rodet sag om placeringen af den nye skole, der har været på trapperne siden efteråret 2015.

Her indgik alle de borgerlige partier sammen med Socialdemokratiet en flerårig aftale om politiet, hvoraf en ny politiskole med optag af elever fra 2018 indgik.

Siden har politisk tovtrækkeri forsinket hele processen. Claus Oxfeldt forventer, at der 1. januar 2018 er fundet en midlertidig løsning, så der kan optages flere politielever, før politiskolen i Vejle står klar.

- Vi skal ikke ligge under for den lange, lange, lange politiske proces, siger forbundsformanden.

- Jeg har en klar forventning om, at man allerede nu begynder at indtænke, hvor man kan lave en midlertidig politiskole - frem til at skolen i Vejle er klar.

- Den forventning havde jeg også haft, selv om det var endt med et nybyggeri, for de havde heller ikke nået at få en helt ny bygning klar.