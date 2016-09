Dette flag skulle gæstende kinesere forhindres i at se under besøg i København, besluttede politiet. Nu undersøges affæren både af Den Uafhængige Politiklagemyndighed og af Tibet-kommissionen (arkivfoto).

Politifolk afhøres til november i Tibet-kommissionen

Det fremgår af kommissionens oversigt over forhør. Oversigten er offentliggjort mandag.

Flere tidligere ministre skal også afgive forklaring. Morten Bødskov, Karen Hækkerup og Mette Frederiksen er for eksempel på listen 27. januar.

Kommissionen er nedsat af regeringen for at afdække, hvordan det gik til, at politiet besluttede at jagte personer med Tibet-flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012.

Også to senere kinesiske besøg i 2013 og i 2014 indgår i undersøgelsen.

Sagen tog en alvorlig drejning sidste efterår, da det viste sig, at Københavns Politi havde ført Justitsministeriet og dermed også Folketinget bag lyset om indsatsen mod Tibet-sympatisører.

De har klaget over, at deres ret til at ytre sig og forsamle sig frit blev trådt under fode af ordensmagten.

En stribe embedsmænd fra Københavns Politi, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet er placeret på listen over forhør.

Desuden skal også rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg svare på spørgsmål. I alt er foreløbig 60 personer indkaldt.

I en anden undersøgelse efterforsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), om politifolk har overtrådt straffeloven.

I sommer fortalte DUP, at cirka 200 personer foreløbig var blevet afhørt.

Denne undersøgelse skal videre til Statsadvokaten i København, som skal afgøre, om der skal rejses tiltale mod en eller flere politifolk.