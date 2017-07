Politiets trussel om efterlysning af gerningsmænd virkede

Politiet efterlyser dog den sidste person, der ikke har meldt sig endnu. Han sættes i forbindelse med et knivstikkeri på Frederiksberg.

- Så han bliver nu efterlyst med navn og foto, så vi kan få befolkningens hjælp til at få ham anholdt.

- Det nemmeste vil selvfølgelig stadig være, hvis han melder sig til politiet og dermed sparer os for at bruge alt for mange kræfter på at få ham fanget, siger politikommissæren i meddelelsen.

Et slagsmål mellem to grupperinger 12. juli på Munkensvej på Frederiksberg endte med, at en person blev stukket i brystet. Den formodede gerningsmand hedder El Houssin Berkiche og er 23 år.

Han beskrives som 175 centimeter høj, spinkel af bygning og med sort, kort hår og brune øjne.

Som reaktion på den seneste tids eskalering i bandekonflikten mellem forskellige grupperinger i København indførte politiet en visitationszone 20. juli i et større område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg.

Men også i Aarhus har bandekonflikten raset siden maj, hvor den københavnske bande Loyal to Familia (LTF) angiveligt har forsøgt at etablere sig i den vestlige del af byen.

Siden da har Østjyllands Politi haft travlt. Ordensmagten har blandt andet været kaldt til slagsmål, knivstikkeri og skyderier.

Så sent som onsdag blev fem mænd med relation til bandekonflikten i Aarhus varetægtsfængslet i fire uger.