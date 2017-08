Politiet vil hyre folk fra Forsvaret til aktionsstyrke

Rigspolitiet arbejder på, at det skal være muligt ansætte personer fra Forsvaret i Politiets Aktionsstyrke. Det er Folketingets retsordførere blevet orienteret om på et fortroligt møde inden sommerferien.

- Justitsministeriet kan bekræfte, at Rigspolitiet arbejder på at lave en ny rekrutteringsmodel, som betyder, at andre faggrupper kan indgå i Politiets Aktionsstyrke, skriver ministeriet til avisen.

- Det sker for at udvide rekrutteringsgrundlaget. Rigspolitiet forventer, at de fra årsskiftet vil begynde at rekruttere egnede personer, der har erfaring gennem uddannelse og tjeneste i for eksempel relevante dele af Forsvaret.

Ifølge avisen vil politiet rekruttere folk fra Forsvarets elitestyrker, Frømandskorpset og Jægerkorpset.

Den nye rekrutteringsmodel møder blandt andet kritik fra tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Han fortæller til Berlingske, at han er "dybt forundret over det nye tiltag".

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, siger til avisen, at man ikke kan være kræsen i forhold til Politiets Aktionsstyrke.

- Alt, vi kan få af hjælp lige nu, har vi brug for, og det tager noget tid at rekruttere til aktionsstyrken. Det er klart, at de skal have noget træning og lære det juridiske, og det forventer jeg, at vi bliver inddraget i, siger han til Berlingske.

Fredag fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Forsvaret skal aflaste politiet ved grænsen fra september.

Dermed kan der sættes flere betjente af til den verserende bandekonflikt, hvor der har været adskillige skudepisoder.

Statsministeren har ikke sat tal på, hvor mange betjente det vil frigive at lade militæret overtage dele af kontrollen ved grænsen.