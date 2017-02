Politiet kalder et nyt it-system til at fange kriminelle "en revolution" og "et kvantespring i et moderne politi".

Politiet vil fælde kriminelle med nyt datavåben

Sådan lyder det fra politidirektør Svend Larsen, som kalder det nye system Polintel for en revolution for dansk politi. Det skriver Berlingske lørdag.

Et nyt supervåben i form af et it-system vil gøre det sværere at være kriminel i fremtiden.

Systemet, som politiet har købt for et trecifret millionbeløb, skal rulles ud til sommer.

Det vil blive det hidtil største skridt ind i et moderniseret politikorps, hvor man bruger "big data" aktivt i jagten på forbrydere, forklarer Svend Larsen.

Begrebet big data dækker over blandt andet indsamling, opbevaring og analyse af store mængder data.

- Det bliver et kvantespring ind i et moderne politi, siger politidirektøren til Berlingske.

En af systemets væsentligste funktioner er, at det vil gøre politiet i stand til langt hurtigere at bearbejde data, når der er sket en forbrydelse.

Det sker konkret ved, at systemet samler alle de oplysninger, som politiet i dag har liggende i en række forskellige registre. Dermed kan systemet på få sekunder knytte oplysningerne til hinanden.

I forbindelse med angrebet på Krudttønden og synagogen i København for to år siden ville det nye system betyde, at de 200 efterforskere på sagen hurtigere kunne gå i gang med at analysere sig frem til, hvem der stod bag.

- Sandsynligheden for, at vi hurtigere kunne spore os ind på, at det var Omar El-Hussein, der var gerningsmanden, er større med det nye it-system, siger politidirektør Svend Larsen til Berlingske.

Jazmin Cullen, som er tidligere strategisk analytiker hos politiet, er enig i, at det er et stort skridt i den rigtige retning.

- Der har været problemer med, at de mange systemer ikke taler sammen hos politiet. Det er der stor efterspørgsel på. Så jeg er tilbøjelig til at give dem ret i, at det her vil revolutionere politiarbejdet, siger hun til Berlingske.