Politiet varsler endnu en buskontrol til fodboldstævne

Kontrollen skal ske, efter at adskillige busser, der fragtede børn til og fra henholdsvis et nordjysk fodboldstævne og en spejderlejr i Sønderborg, er dumpet ved sikkerhedstjek i sidste uge.

Claus Kjær-Pedersen, der er politikommissær og leder af Tungvognscenter Nord, som står for kontrol af busser, mener, at det er en god mulighed for at få kontrolleret mange busser på kort tid.

- Når alle deres busser skal ud at køre, ved vi af erfaring, at det kan være svært for selskaberne at få alt grejet i sikkerhedsmæssig forsvarlig forstand, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Buskontrollen ved det store fodboldstævne Dana Cup i Hjørring endte med at afsløre alvorlige fejl på flere busser.

Over fire dage gennemførte politiet kontroller med de busser, der kørte deltagerne rundt.

29 busser blev sendt til fornyet syn, mens ni fik klippet nummerpladerne.

Også ved spejderlejren SL2017 i Sønderborg var flere busser under politiets lup.

Ud af 33 busser blev nummerpladerne på en enkelt bus inddraget på stedet, og yderligere ti busser blev indkaldt til syn.

Derfor forventer Claus Kjær-Pedersen også, at der vil være fejl at finde på busserne til Vildbjerg Cup.

- Men måske ikke i den størrelsesorden, som vi har set til Dana Cup og Spejderlejren, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Udmeldingen om endnu en buskontrol har ikke fået lederen af Vildbjerg Cup til at gøre noget anderledes.

- Når vi har lejet en bus, forventer vi, at den er i orden. Så vi er helt trygge, siger Jørgen Trankjær til DR P4 Midt & Vest.