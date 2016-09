Dommervagten i København skal søndag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle en ung mand for voldtægt (arkivfoto). Foto: Free/Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Politiet undersøger voldtægt på diskotek i København Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet undersøger voldtægt på diskotek i København

21-årig mand sigtes for at have voldtaget jævnaldrende kvinde på toilet. Han nægter sig skyldig.

Danmark - 11. september 2016 kl. 10:16 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung mand er blevet anholdt af politiet for at have voldtaget en jævnaldrende kvinde på et diskotek i København tidligt søndag morgen. Forbrydelsen skal være sket på et toilet på diskoteket, der ligger i Gothersgade. Begge er 21 år, oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Kenneth Jensen.

- Han har nægtet sig skyldig, siger han om den indledende afhøring. Efterforskningen har ført til, at manden sigtes, og at en anklager søndag vil bede retten om at varetægtsfængsle ham. Ifølge politiet skal voldtægten være sket mellem klokken 3 og en halv times tid frem.