Politiet undersøger tre mulige skudepisoder i København

De mulige skyderier har fået politiet til at rykke massivt ud og givet en rygende travlhed.

- Vi er i gang med at efterforske nummer tre. Det er det, som jeg kan sige nu, siger vagtchef Michael Andersen klokken 23.30.

Den første anmeldelse om skud var i Tingbjerg.

- Klokken 21.10 får vi en anmeldelse om, at der er affyret flere skud i området, sagde vagtchef Henrik Brix tidligere torsdag.

Kort efter fik politiet endnu en anmeldelse om skyderiet i Tingbjerg.

Ikke så længe efter måtte politiet også rykke ud til Folkets Park på Nørrebro, hvor der også kom anmeldelser om skud.

- Ingen er umiddelbart ramt, og ingen er anholdt. Vi er ved at se, om vi kan finde vidner og spor, sagde Henrik Brix tidligere.

Politiet oplyser, at der heller ikke er nogen ramt ved skyderiet i Tingbjerg.

- Vi har ingen meldinger om, at nogen skulle være ramt, og vi er rykket ud for at finde ud af, om der faktisk er blevet skudt, fortæller vagtchefen.

Hvis det viser sig, at der er blevet skudt alle tre steder, er det den 21., 22. og 23. skudepisode i København på knap to måneder.

Anmeldelserne om skyderierne kommer samme dag, som Københavns Politi indviede en mobil politistation med seks betjente på Blågårds Plads på Nørrebro.

Den mobile politistation er sat ind i et forsøg på at dæmme op for de mange skyderiet, som har plaget københavnerne hen over sommeren.

Fredag præsenterer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i øvrigt flere nye tiltag, som skal styrke indsatsen mod banderne.

Det sker på et pressemøde klokken 14.