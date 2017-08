Politiet undersøger muligt skyderi på Nørrebro

Den første anmeldelse kom klokken 20.32.

- Vi har været ude at søge, men har endnu ikke fundet tekniske beviser for, at der faktisk er skudt, siger vagtchef Lars Westerweel halvanden time senere.

Det betyder, at politiet hverken har fundet afskudte patronhylstre eller skudhuller i området.

- Men vi arbejder fortsat derude, siger vagtchefen.

København har i den senere tid været plaget af opgør i bandemiljøet. Der har været 18 skudepisoder på knap to måneder.

De voldsomme begivenheder har blandt andet ført til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tirsdag bebudede, at han vil forsøge at få banden Loyal To Familia forbudt.