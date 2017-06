Politiet undersøger mulig voldtægt af kvinde i Aalborg

En ung kvinde er lørdag morgen bragt på Aalborg Universitetshospital, efter at en forbipasserende opdagede hende gå forvildet rundt på Øster Allé i Aalborg.

- Hendes fremtræden får ham til at stoppe, fordi det ser ud til, at der er sket hende noget, siger Poul Fastergaard.

Anmelderen samlede hende op og kørte hende på hospitalet. Mistanken om voldtægt blev vakt, fordi den 24-årige havde jord på ryggen, og fordi hendes tøj var revet i stykker.

Kvinden kan desværre ikke hjælpe politiet med opklaringsarbejdet, fordi hun ikke selv kan ikke redegøre for, hvor hun har befundet sig forud for, at hun blev kørt på hospitalet.

Politiet har haft en hundepatrulje ude for at søge efter et muligt gerningssted, ligesom kvindens telefon er blevet sporet, så politiet måske kan slå fast, hvor hun har befundet sig i løbet af natten til lørdag.