Politiet undersøger mulig skudepisode i København

Kort efter får politiet endnu en anmeldelse om skyderiet.

- Vi har ingen meldinger om, at nogen skulle være ramt, og vi er rykket ud for at finde ud af, om der faktisk er blevet skudt, fortæller vagtchefen.

Hvis det viser sig, at der er blevet skudt, er det den 21. skudepisode i København på knap to måneder.

Anmeldelserne om skyderiet i Tingbjerg kommer samme dag, som Københavns Politi indviede en mobil politistation med seks betjente på Blågårds Plads på Nørrebro.

Den mobile politistation er sat ind i et forsøg på at dæmme op for de mange skyderiet, som har plaget københavnerne hen over sommeren.

Fredag præsenterer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i øvrigt flere nye tiltag, som skal styrke indsatsen mod banderne.

Det sker på et pressemøde klokken 14.