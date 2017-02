Sydøstjyllands Politi undersøger et mistænkeligt dødsfald i en lejlighed på Vestergade i Brædstrup nordvest for Horsens. En ældre mand er fundet død, og politiet undersøger, om han har været udsat for en forbrydelse. Arkivfoto.

Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald i Brædstrup

Politiets teknikere og retsmedicinere undersøger et dødsfald i en lejlighed i Brædstrup ved Horsens.

En ældre mand er fundet død i en lejlighed, og teknikere og retsmedicinere arbejder på at klarlægge dødsårsagen, oplyser vagtchef Flemming Lau, Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi undersøger torsdag aften et mistænkeligt dødsfald i Brædstrup nordvest for Horsens.

Politiet fik ved 16.30-tiden en anmeldelse af, at en mand var fundet død i en lejlighed i Vestergade i Brædstrup.

- Vi kommer derud, og der er nogle omstændigheder, som vi tolker som mistænkelige. Derfor har vi sendt teknikere og retsmedicinere til lejligheden for at undersøge forholdene med henblik på at finde dødsårsagen, siger Flemming Lau.

Også området omkring lejligheden er blevet undersøgt af politi med hunde. Men det er ifølge vagtchefen normal praksis, når politiet undersøger et mistænkeligt dødsfald.

Når folk bliver fundet døde, og det ikke umiddelbart står klart, hvordan de er kommet af dage, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at man efterforsker sagen, som om der er tale om et drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere viser sig, at der ligger en forbrydelse bag.

I Brædstrup er undersøgelserne i gang torsdag aften, og der er foreløbig ingen konklusioner på politiets undersøgelser.