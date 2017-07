Politiet undersøger melding om skud på Nørrebro uden at finde spor

Vidner har fortalt politiet, at to personer kom kørende på motorcykel på bebyggelsens parkeringsplads og affyrede skud.

- Men ingen har meldt sig som forurettet, og vi ved ikke, hvor meget der er skudt og med hvilket våben. Alt er åbent, siger den centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen, Københavns Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.54 og satte gang i en større undersøgelse af området for at finde spor efter et muligt skyderi.

Ved 21-30-tiden var de tekniske undersøgelser færdige, uden at politiet havde fundet tegn på, at der rent faktisk har fundet et skyderi sted. Der er hverken fundet skudhuller eller patronhylstre.

Ifølge anmelderen blev der affyret tre-fire skud. Også andre vidner, som politiet har talt med på stedet, mener at have hørt tre-fire skud. En enkelt mener at have hørt fem skud.

Anmeldelsen om det mulige skyderi kommer, samme dag som Københavns Politi oprettede en visitationszone i et større område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg.

I visitationszonen kan politiet visitere folk på gaden i jagten på ulovlige skydevåben, knive med mere.

Zonen er reaktion på den seneste tids eskalering i bandekonflikten mellem forskellige grupperinger i København.

Den varer foreløbig indtil den 3. august.