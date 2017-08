Politiet undersøger forlist ubåd på land

- Jeg kan bekræfte, at ubåden er blevet hævet og er kommet på land, men mere kan jeg ikke oplyse, fortæller politiets vagtchef Carsten Reenberg.

Ifølge TV2 News er båden søndag formiddag klar til at blive undersøgt, men politiet har endnu ikke været inde i fartøjet.

Den hjemmebyggede "UC3 Nautilius" forlist i Køge Bugt fredag formiddag med opfinderen Peter Madsen, kaldet "Raket-Madsen", om bord. Han var aftenen forinden stævnet ud med den 30-årige journalist Kim Isabel Wall.

Kort efter at være blevet reddet i land fredag blev "Raket Madsen" anholdt og sigtet for at have dræbt Kim Wall. Ved et retsmøde i Københavns Byret lørdag blev sigtelsen læst op.

Madsen mistænkes for at have dræbt Kim Wall på en ukendt måde på et ukendt sted på et tidspunkt efter torsdag klokken 19. Han nægter sig skyldig.

Retten ville dog ikke varetægtsfængsle "Raket-Madsen" på den baggrund. Mistanken om et forsætligt drab var ikke tilstrækkeligt underbygget.

Til gengæld mente dommer Kari Sørensen, at der er begrundet mistanke om, at Madsen uagtsomt har dræbt Kim Wall. Og på den baggrund valgte hun at varetægtsfængsle opfinderen i foreløbig 24 dage.

Det var Peter Madsens forklaring i retten, der i første omgang fik anklager Louise Nielsen til at rejse en underordnet sigtelse for uagtsomt manddrab.

Det er en langt mildere bestemmelse end paragraffen om manddrab. Men indtil videre holder politiet også muligheden for, at der skulle være begået forsætligt drab åben.

Hvorvidt Kim Wall overhovedet er blevet dræbt er fortsat uvist. Politiet har nemlig ikke fundet noget lig. Og spørgsmålet er derfor i første omgang, hvad efterforskerne vil finde inde i ubådsvraget.