Politiet undersøger få henvendelser om cyberangreb

Rigspolitiet har ikke kendskab til, at nogen kritiske systemer skulle være ramt i Danmark, hedder det i en pressemeddelelse.

Den ondartede computervirus blev sluppet løs fredag og har siden hærget computersystemer verden over.

Inficerede computere bliver efter angrebet låst og kan kun låses op mod betaling af løsepenge.

Det europæiske politisamarbejde Europol vurderer ifølge Rigspolitiet, at der er tale om det hidtil største ransomwareangreb.

Det vurderes at have ramt over 200.000 brugere i mere end 150 lande. Det gælder både privatpersoner, myndigheder, offentlige institutioner og virksomheder.

Rigspolitiet opfordrer alle, der er berørt af cyberangrebet, til at anmelde det til politiet via politi.dk eller telefon 1-1-4.

Samtidig fraråder politiet, at man betaler den løsesum, som bagmændene kræver.

Hvis man betaler, bidrager det blot til at gøre ransomware til en profitabel forretning, lyder det fra politiet.

Der er heller ikke nogen garanti for, at betaling fører til frigivelse af ens filer, tilføjes det.

Det bedste råd for at forebygge angreb er ifølge Rigspolitiet at holde computerens styresystem opdateret.

Desuden bør man undgå at klikke på links eller vedhæftede filer, hvis man ikke er 100 procent sikker på indholdet.

Hvis skaden alligevel er sket, kan man ifølge Rigspolitiet finde hjælp til at låse computeren op igen via en særlig hjemmeside med navnet "NoMoreRansom", som Europol står bag.